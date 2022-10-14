Из-за ракетного террора России дети и студенты в Украине учатся онлайн. С понедельника, 17 октября школьники в отдельных регионах нашей страны таки пойдут в школу.

К теме В некоторых областях – каникулы: как будут учиться дети в Украине на следующей неделе

Как будут учиться дети в Киевской области

Все учебные заведения Киевщины с 17 по 21 октября продолжат работать дистанционно. Такое решение было принято во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области. Оно обусловлено усиленной угрозой ракетных обстрелов со стороны России.

Об изменениях в учебе власти будут информировать дополнительно.

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Как будут учиться дети в Украине на следующей неделе

Со следующей недели форму обучения – онлайн, офлайн или смешанная – будут определять местные власти и директора школ, сообщил заместитель главы МОН Андрей Витренко. Окончательное решение примет областная военная администрация, учитывая ситуацию с безопасностью на территории региона.

В Сумской области дети идут на досрочные каникулы. Область подверглась массированным обстрелам со стороны России. Там повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением.

Витренко при этом добавил, что решение о введении досрочных каникул в других областях Украины и продлении онлайн-обучения будут принимать местные власти.

Какая сейчас ситуация с обучением в Украине

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.

Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций на этой неделе перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.

Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.

Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.

С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, планируют возобновить работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.

Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также возвращаются к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.

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