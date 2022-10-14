Через ракетний терор Росії діти та студенти в Україні вчаться онлайн. Натомість з понеділка, 17 жовтня школярі в окремих регіонах нашої країни таки підуть до школи.

Важливо У деяких областях – канікули: як вчитимуться діти в Україні наступного тижня

Як вчитимуться діти на Київщині

Усі заклади освіти Київщини із 17 до 21 жовтня продовжать працювати дистанційно. Таке рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області. Воно обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів з боку Росії.

Про зміни у навчанні влада інформуватиме додатково.

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Як вчитимуться діти в Україні наступного тижня

З наступного тижня форму навчання – онлайн, офлайн чи змішана – визначатиме місцева влада та директори шкіл, повідомив заступник очільника МОН Андрій Вітренко. Остаточне рішення ухвалить обласна військова адміністрація, враховуючи безпекову ситуацію на території регіону.

На Сумщині діти йдуть на дострокові канікули. Область зазнала масованих обстрілів з боку Росії. Там пошкоджені лінії електропередач і є проблеми з опаленням.

Вітренко при цьому додав, що рішення про запровадження дострокових канікул в інших областях України та продовження онлайн-навчання ухвалюватиме місцева влада.

Яка зараз ситуація із навчанням в Україні

Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.

Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій цього тижня перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.

Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.

Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.

З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, планують відновити роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.

На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повертаються до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.

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