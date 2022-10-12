В лицеях и гимназиях Ивано-Франковска планируют положить начало новому спецкурсу. Его цель – ознакомить франковчан с историей родного города.
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Школьники Ивано-Франковска будут изучать историю города
В школьной программе ивано-франковских учеников появится спецкурс по изучению истории города. Создать его уже поручил чиновникам-преподавателям мэр города Руслан Марцинкив.
Каждый франковец должен знать историю своего города. Скоро в школах начнем специализированный курс "История моего Ивано-Франковска",
– сообщил Марцинков.
Директор профильного департамента, заместитель мэра Виктория Дротянко в комментарии "Суспільному" рассказала, что историю Ивано-Франковска почти во всех учебных заведениях города изучают еще с 2003 года. Сейчас планируют усовершенствовать и обобщить курс.
У нас есть наработанный материал, курс, учителя, которые могут его преподавать. Сейчас формируем общую программу,
– объяснила Дротянко.
Когда введут спецкурс
Виктория отметила, что спецкурс по истории Ивано-Франковска будет введен в лицеях и гимназиях уже в этом учебном году. Предварительно, он будет называться "Специализированный курс истории моего Ивано-Франковска". Этот курс должен помочь ознакомить с историей города вынужденных переселенцев.
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Как учатся дети в Ивано-Франковске
Как сообщали в департаменте образования и науки Ивано-Франковского горсовета, до конца недели обучение в школах и кружках будет дистанционным. Детсады до конца недели не будут работать.
Какая ситуация с обучением в Украине
- Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.
- В большинстве областей Украины дети и студенты в ближайшие дни будут учиться онлайн через террор России.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.