Каждый франковец должен знать историю своего города. Скоро в школах начнем специализированный курс "История моего Ивано-Франковска",

– сообщил Марцинков.

Директор профильного департамента, заместитель мэра Виктория Дротянко в комментарии "Суспільному" рассказала, что историю Ивано-Франковска почти во всех учебных заведениях города изучают еще с 2003 года. Сейчас планируют усовершенствовать и обобщить курс.

У нас есть наработанный материал, курс, учителя, которые могут его преподавать. Сейчас формируем общую программу,

– объяснила Дротянко.

Когда введут спецкурс

Виктория отметила, что спецкурс по истории Ивано-Франковска будет введен в лицеях и гимназиях уже в этом учебном году. Предварительно, он будет называться "Специализированный курс истории моего Ивано-Франковска". Этот курс должен помочь ознакомить с историей города вынужденных переселенцев.