Так, у ліцеях та гімназіях Івано-Франківська планують започаткувати новий спецкурс. Він має на меті ознайомити франківців з історією рідного міста.
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Школярі Івано-Франківська вивчатимуть історію міста
У шкільній програмі івано-франківських учнів з'явиться спецкурс із вивчення історії міста. Створити його вже доручив чиновникам-освітянам мер міста Руслан Марцінків.
Кожен франківець має знати історію свого міста. Скоро в школах розпочнемо спеціалізований курс "Історія мого Івано-Франківська",
– повідомив Марцінків.
Директорка профільного департаменту, заступниця мера Вікторія Дротянко у коментарі "Суспільному" розповіла, що історію Івано-Франківська майже у всіх навчальних закладах міста вивчають ще з 2003 року. Натомість зараз планують вдосконалити та узагальнити курс.
У нас є напрацьований матеріал, курс, вчителі, які можуть його викладати. Зараз формуємо загальну програму,
– пояснила Дротянко.
Коли запровадять спецкурс
Вікторія зазначила, що спецкурс з історії Івано-Франківська запровадять у ліцеях і гімназіях вже у цьому навчальному році. Попередньо, він матиме назву "Спеціалізований курс історії мого Івано-Франківська". Цей курс також має допомогти ознайомити з історією міста вимушених переселенців.
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Як вчаться діти в Івано-Франківську
Як повідомляли у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міськради, до кінця тижня навчання у школах та гуртках буде дистанційним. Дитсадки до кінця тижня не працюватимуть.
Яка ситуація з навчанням в Україні
- Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.
- У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.
- Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.