Так, у ліцеях та гімназіях Івано-Франківська планують започаткувати новий спецкурс. Він має на меті ознайомити франківців з історією рідного міста.

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Школярі Івано-Франківська вивчатимуть історію міста

У шкільній програмі івано-франківських учнів з'явиться спецкурс із вивчення історії міста. Створити його вже доручив чиновникам-освітянам мер міста Руслан Марцінків.