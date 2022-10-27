"Мы победим!": школьники в Тернопольской области поразили позитивом во время тревоги

27 октября 2022 , 14:22
Читати новину українською

Источник:

Владимир Труш

Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами ракет. Воздушные тревоги в нашем государстве раздаются каждый день.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш обнародовал видео общения учеников местной школы с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом. Видео записали во время воздушной тревоги в укрытии.

Важно В нескольких городах Украины отменяют осенние каникулы в школах

Школьники уверены в победе Украины

На вопрос министра "Мы победим?" школьники громко и дружно отвечают: "Да!" При этом Шкарлет говорит им старательно учиться.

Школьники в Тернопольской области поразили позитивом во время тревоги

"Дети еще такие маленькие, но уже несокрушимые"

Глава МОН в своем телеграм-канале также выложил это видео и уточнил, что во время воздушной тревоги спустились вместе с учениками начальной школы и учителями до укрытия.

Дети еще такие маленькие, но уже такие сильные и несокрушимые патриоты своей страны. Горжусь ими! Большая благодарность родителям и учителям за воспитание достойных дочерей и сыновей Украины!
– подчеркнул Шкарлет.

Читайте Все зависит от региона: сколько школ, училищ и вузов в Украине имеют укрытия

Как проходит обучение в Тернопольской области

  • Министр образования и науки Украины также сообщил, что на сегодняшний день в области работает почти 1,3 тысячи учебных заведений. Почти 800 – очно, около 370 – в смешанной форме и более 100 – онлайн.
  • Укрытие обеспечили более 90% учебных заведений Тернопольской области.
  • Также, по словам Шкарлета, 100% учебных заведений готовы к отопительному сезону.

Как сейчас проходит обучение в школах Украины

  • Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
  • Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
  • Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
  • Образовательные учреждения Киевской области в течение 24 – 28 октября будут работать в дальнейшем дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
  • На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
  • В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
  • На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
  • По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
  • Обучение проходит почти в 13 тысячах школ нашего государства.

Автор: Марія Волошин