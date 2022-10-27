"Мы победим!": школьники в Тернопольской области поразили позитивом во время тревоги
Источник:Владимир Труш
Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами ракет. Воздушные тревоги в нашем государстве раздаются каждый день.
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш обнародовал видео общения учеников местной школы с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом. Видео записали во время воздушной тревоги в укрытии.
Важно В нескольких городах Украины отменяют осенние каникулы в школах
Школьники уверены в победе Украины
На вопрос министра "Мы победим?" школьники громко и дружно отвечают: "Да!" При этом Шкарлет говорит им старательно учиться.
Школьники в Тернопольской области поразили позитивом во время тревоги
"Дети еще такие маленькие, но уже несокрушимые"
Глава МОН в своем телеграм-канале также выложил это видео и уточнил, что во время воздушной тревоги спустились вместе с учениками начальной школы и учителями до укрытия.
Дети еще такие маленькие, но уже такие сильные и несокрушимые патриоты своей страны. Горжусь ими! Большая благодарность родителям и учителям за воспитание достойных дочерей и сыновей Украины!
– подчеркнул Шкарлет.
Читайте Все зависит от региона: сколько школ, училищ и вузов в Украине имеют укрытия
Как проходит обучение в Тернопольской области
- Министр образования и науки Украины также сообщил, что на сегодняшний день в области работает почти 1,3 тысячи учебных заведений. Почти 800 – очно, около 370 – в смешанной форме и более 100 – онлайн.
- Укрытие обеспечили более 90% учебных заведений Тернопольской области.
- Также, по словам Шкарлета, 100% учебных заведений готовы к отопительному сезону.
Как сейчас проходит обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- Образовательные учреждения Киевской области в течение 24 – 28 октября будут работать в дальнейшем дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
- На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главная специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
- В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
- На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение проходит почти в 13 тысячах школ нашего государства.