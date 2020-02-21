Под Запорожьем на территории школы нашли арсенал боеприпасов: фото
В городе Орехово, что в Запорожской области, нашли арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны на территории местной школы. Находку обнаружили строители.
Об инциденте пишет УНН со ссылкой на ГСЧС в Запорожской области.
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Сообщается, что на территории школы проходили строительные работы. Поэтому первыми находку обнаружили именно строители.
Боеприпасы будут изымать, чтобы утилизировать / фото УНН
В настоящее время место находки оцеплено полицией. Выемку взрыво-опасных предметов специалисты областного ГСЧС планируют начать 21 февраля,
– рассказали в ГСЧС.
Боеприпасы нашли во время копания траншеи / фото УНН
По словам местных, именно на том месте находился немецкий штаб во время войны.
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Что известно про Орехов
- город основан в 1775 году;
- в 1941 году здесь сформировали 226 стрелковую дивизию;
- на территории местного учебно-воспитательного комплекса работал полевой госпиталь;
- в октябре 1941 года немецкие войска взяли город.