Под Запорожьем на территории школы нашли арсенал боеприпасов: фото

В городе Орехово, что в Запорожской области, нашли арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны на территории местной школы. Находку обнаружили строители.

Об инциденте пишет УНН со ссылкой на ГСЧС в Запорожской области.

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Сообщается, что на территории школы проходили строительные работы. Поэтому первыми находку обнаружили именно строители.



Боеприпасы будут изымать, чтобы утилизировать / фото УНН

В настоящее время место находки оцеплено полицией. Выемку взрыво-опасных предметов специалисты областного ГСЧС планируют начать 21 февраля,

– рассказали в ГСЧС.



Боеприпасы нашли во время копания траншеи / фото УНН

По словам местных, именно на том месте находился немецкий штаб во время войны.

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