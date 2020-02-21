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Под Запорожьем на территории школы нашли арсенал боеприпасов: фото

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Боеприпасы лежат на территории школы уже много лет / Ryan

В городе Орехово, что в Запорожской области, нашли арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны на территории местной школы. Находку обнаружили строители.

Об инциденте пишет УНН со ссылкой на ГСЧС в Запорожской области.

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Сообщается, что на территории школы проходили строительные работы. Поэтому первыми находку обнаружили именно строители.


Боеприпасы будут изымать, чтобы утилизировать / фото УНН

В настоящее время место находки оцеплено полицией. Выемку взрыво-опасных предметов специалисты областного ГСЧС планируют начать 21 февраля,
– рассказали в ГСЧС.


Боеприпасы нашли во время копания траншеи / фото УНН

По словам местных, именно на том месте находился немецкий штаб во время войны.

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Что известно про Орехов

  • город основан в 1775 году;
  • в 1941 году здесь сформировали 226 стрелковую дивизию;
  • на территории местного учебно-воспитательного комплекса работал полевой госпиталь;
  • в октябре 1941 года немецкие войска взяли город.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Школьники Учеба Новости Запорожья Школа
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