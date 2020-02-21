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Під Запоріжжям на території школи знайшли арсенал боєприпасів: фото

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Боєприпаси лежать на території школи вже багато років / Ryan

У місті Оріхів, що в Запорізькій області, знайшли арсенал боєприпасів часів Другої світової війни на території місцевої школи. Знахідку виявили будівельники.

Про інцидент пише УНН з посиланням на ДСНС у Запорізькій області.

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Повідомляється, що на території школи відбувались будівельні роботи. Тому першими знахідку виявили саме будівельники.


Боєприпаси вилучатимуть, щоб утилізувати / фото: УНН

На даний час місце знахідки оточене поліцією. Виїмку вибухо-небезпечних предметів спеціалісти обласного ДСНС планують розпочати 21 лютого,
– розповіли у ДСНС.


Боєприпаси знайшли під час копання траншеї / фото: УНН

За словами місцевих, саме на тому місці знаходився німецький штаб під час війни.

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Що відомо про Оріхів

  • місто засноване в 1775 році;
  • у 1941 році тут сформували 226 стрілецьку дивізію;
  • на території тамтешнього навчально-виховного комплексу працював польовий шпиталь;
  • в жовтні 1941 року, німецькі війська взяли місто.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Школярі Новини Запоріжжя Освіта Школа
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