Під Запоріжжям на території школи знайшли арсенал боєприпасів: фото

У місті Оріхів, що в Запорізькій області, знайшли арсенал боєприпасів часів Другої світової війни на території місцевої школи. Знахідку виявили будівельники.

Про інцидент пише УНН з посиланням на ДСНС у Запорізькій області.

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Повідомляється, що на території школи відбувались будівельні роботи. Тому першими знахідку виявили саме будівельники.



Боєприпаси вилучатимуть, щоб утилізувати / фото: УНН

На даний час місце знахідки оточене поліцією. Виїмку вибухо-небезпечних предметів спеціалісти обласного ДСНС планують розпочати 21 лютого,

– розповіли у ДСНС.



Боєприпаси знайшли під час копання траншеї / фото: УНН

За словами місцевих, саме на тому місці знаходився німецький штаб під час війни.

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Що відомо про Оріхів