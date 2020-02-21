Під Запоріжжям на території школи знайшли арсенал боєприпасів: фото
У місті Оріхів, що в Запорізькій області, знайшли арсенал боєприпасів часів Другої світової війни на території місцевої школи. Знахідку виявили будівельники.
Про інцидент пише УНН з посиланням на ДСНС у Запорізькій області.
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Повідомляється, що на території школи відбувались будівельні роботи. Тому першими знахідку виявили саме будівельники.
Боєприпаси вилучатимуть, щоб утилізувати / фото: УНН
На даний час місце знахідки оточене поліцією. Виїмку вибухо-небезпечних предметів спеціалісти обласного ДСНС планують розпочати 21 лютого,
– розповіли у ДСНС.
Боєприпаси знайшли під час копання траншеї / фото: УНН
За словами місцевих, саме на тому місці знаходився німецький штаб під час війни.
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Що відомо про Оріхів
- місто засноване в 1775 році;
- у 1941 році тут сформували 226 стрілецьку дивізію;
- на території тамтешнього навчально-виховного комплексу працював польовий шпиталь;
- в жовтні 1941 року, німецькі війська взяли місто.