Россия за два дня уничтожила в Украине десятки учебных заведений
Украина до сих пор приходит в себя от массированных ракетных обстрелов, нанесенных Россией 10 – 11 октября. Среди уничтоженных зданий есть немало учебных заведений.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что Россия уничтожила за эти два дня несколько десятков учебных и образовательных учреждений. На их восстановление срочно требуются средства.
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Сколько учебных заведений уничтожила Россия
Министр также уточнил, что в результате ракетного удара по Киеву пострадало одно из учреждений МОН. Оно расположено на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирской.
Центр взрывной волны пришелся именно на то здание, которое обслуживало проблемы образования, науки, инноваций, профтехобразования, цифровизации. В нем сейчас нет ни одного неповрежденного кабинета. Но что символично – в конференц-зале остались стоять флаг Украины и баннер министерства,
– рассказал министр.
Шкарлет также добавил, что кроме МОН пострадали здания Киевского национального университета имени Шевченко, Киевского профессионального колледжа связи, Дома учителя и Президиума Национальной академии наук.
В Киеве также повреждены три школы, детский сад и два учреждения внешкольного образования.
Какие еще учебные заведения в Киеве уничтожила Россия
- Значительные повреждения получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В помещениях Желтого корпуса университета вылетели окна и двери. Также есть значительные разрушения и внутри помещения вуза.
- Среди поврежденных российскими ракетами учреждений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор библиотеки Олег Сербин рассказал, насколько серьезны разрушения. В основном в здании повреждены окна, двери и стены. Книги при этом уцелели, ведь стекло летело между рядами. Для восстановления библиотеки нужны значительные средства.
- Из-за ракетного удара России также сильно повреждена и штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской Дом учителя.
- Россияне уничтожили также офис Национального антарктического научного центра.
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Ракетный обстрел Киева: коротко
- Российские военные утром 10 октября нанесли массированный удар по городам Украины, в частности Киеву. Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах.
- В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву есть травмированные и погибшие. Пока известно о 5 погибших и 51 пострадавшем. Госпитализирован 41 человек.
- Во время обстрела Киева оккупанты попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась прямо в детскую площадку. Кроме того, после обстрела Киева устоял стеклянный мост возле арки Дружбы народов.
- В Киеве и области будут временно отключать свет из-за утренних ракетных ударов со стороны российских военных. Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры столицы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
- По данным украинской разведки, ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали с начала октября.
- Российские ракеты, в частности, повредили сооружения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщил ректор Владимир Бугров в фейсбуке. Университет перевели на дистанционку.
- Получил повреждения и институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Как сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, разрушения получили также филармония, музеи Ханенко и Шевченко. Из-за ракетного удара сильно повреждены и штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской дом учителя.
- В Киеве, кстати, внедряют графики почасовых отключений электроэнергии.