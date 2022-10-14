Россия за два дня уничтожила в Украине десятки учебных заведений

Украина до сих пор приходит в себя от массированных ракетных обстрелов, нанесенных Россией 10 – 11 октября. Среди уничтоженных зданий есть немало учебных заведений.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что Россия уничтожила за эти два дня несколько десятков учебных и образовательных учреждений. На их восстановление срочно требуются средства.

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Сколько учебных заведений уничтожила Россия

В результате российских ракетных атак 10 – 11 октября в Украине, по словам главы МОН, получили повреждения 38 учебных заведений. Правительство планирует выделить средства на срочное восстановление этих объектов. В них в первую очередь нужно застеклить окна и отремонтировать крыши.

Министр также уточнил, что в результате ракетного удара по Киеву пострадало одно из учреждений МОН. Оно расположено на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирской.

Центр взрывной волны пришелся именно на то здание, которое обслуживало проблемы образования, науки, инноваций, профтехобразования, цифровизации. В нем сейчас нет ни одного неповрежденного кабинета. Но что символично – в конференц-зале остались стоять флаг Украины и баннер министерства,

– рассказал министр.