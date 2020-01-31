Школьники теряют мотивацию к изучению математики, – Новосад
Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что низкие результаты украинских учеников по математике вызваны потерей мотивации к изучению этого предмета.
Так руководительница министерства прокомментировала решение объявить следующий учебный год математическим, пишет пресс-служба МОН.
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По словам министра, за последние 5 лет в Украине углубилась проблема с доступом к качественному математическому образованию.
Мы имеем прекрасные результаты с международных олимпиад, и в этом – огромная заслуга наших учителей, но, к сожалению, большинство детей начали терять мотивацию к обучению,
– заявила Новосад.
В министерстве понимают, что исправить все проблемы с математическим образованием за один год не удастся, но по крайней мере закрепит утверждение, что математика необходима всем.
Мы можем внедрить самые насущные и нужные нашим детям и педагогам новации, а также закрепить мнение о том, что математика нужна всем, потому что она – о нашей ежедневной успешной и богатой жизни в современном мире,
– добавила чиновница.
Также министерство планирует создать сообщество учителей, управленцев, бизнесменов и экспертов, которые вместе будут работать над продвижением математического образования.
Что приковало такое внимание к математике?Результаты исследования PISA, по которым 36% украинских школьников не смогли достичь базового уровня по математике.
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Что такое PISA?
- Program for International Student Assessment – международное исследование успеваемости учащихся;
- происходит каждые три года среди 15-летних школьников по трем направлениям;
- проверяет, способны ли ученики использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.