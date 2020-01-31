Школярі втрачають мотивацію до вивчення математики, – Новосад

Міністерка освіти та науки України Ганна Новосад вважає, що низькі результати українських учнів з математики викликані втратою мотивації до вивчення цього предмету.

Так очільниця міністерства прокоментувала рішення оголосити наступний навчальний рік математичним, пише пресслужба МОН.

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За словами міністерки, за останні 5 років в Україні поглибилась проблема з доступом до якісної математичної освіти.

Ми маємо чудові результати з міжнародних олімпіад, і в цьому – величезна заслуга наших вчителів, але, на жаль, більшість дітей почали втрачати мотивацію до навчання,

– заявила Новосад.

У міністерстві розуміють, що виправити всі проблеми з математичною освітою за один рік не вдасться, але принаймні закріпить твердження, що математика необхідна всім.

Ми можемо впровадити найбільш нагальні й потрібні нашим дітям та освітянам новації, а також закріпити думку про те, що математика потрібна всім, бо вона – про наше щоденне успішне і заможне життя в сучасному світі,

– додала посадовиця.

Також міністерство планує створити спільноту вчителів, управлінців, бізнесменів та експертів, які разом працюватимуть над промоцією математичної освіти.

Що прикувало таку увагу до математики?Результати дослідження PISA, за якими 36% українських школярів не змогти досягли базового рівня з математики.

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Що таке PISA?