Усиленные меры безопасности для школьников вводят и в Киеве. В столице в каждой школе теперь будет охрана.

Важно В Киеве "заминировали" все школы

Школы Киева будут охранять "муниципалы"

Все школы Киева будут охраняться представителями "Муниципальной охраны". Эту идею будут реализовывать в столице поэтапно. Первым районом, где в школах заработает "Муниципальная охрана", будет Святошинский.

В каждой школе будет работать как минимум один охранник. Сейчас идет набор в "Муниципальную охрану" и инструктаж. Будут оплачивать охрану школ за средства города.

Киевские школы "минируют"

29 сентября в Киеве сообщили о "заминировании" школ в нескольких микрорайонах. В этих учебных заведениях дети учатся очно. Сначала тревожное сообщение о "заминировании" получила школа на Осокорках. Впоследствии – учебные заведения на Троещине и в Печерском районах Киева.

Две недели назад несколько школ Киева также получали уведомления о "заминировании". Родителей просили забрать детей с уроков. Для тех, кто учился в этих школах дистанционно, трансляция уроков прервалась. Учителя эвакуировали детей в безопасные места.

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Как будут учиться дети в киевских школах

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что власти столицы будут действовать в зависимости от ситуации. Так, в киевских школах ввели гибкую форму обучения. Она смешанная: дети учатся и онлайн, и оффлайн. Все зависит от желания школьников и родителей. При этом киевские школы в случае необходимости будут использовать разные форматы обучения. Главное – чтобы школьникам было тепло, ведь ситуация сложная.

Новый учебный год большинство школ Киева, кстати, начали оффлайн. В начале сентября в этих школах обучение начало 138 тысяч детей. При этом в КГГА отмечали, что 421 коммунальная школа была готова к учебному году.

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