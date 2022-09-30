Посилені заходи безпеки для школярів запроваджують і у Києві. У столиці у кожній школі відтепер буде охорона.

Важливо У Києві "замінували" усі школи

Школи Києва охоронятимуть "муніципали"

Усі школи Києва охоронятимуть представники "Муніципальної охорони". Цю ідею реалізовуватимуть у столиці поетапно. Першим районом, де у школах запрацює "Муніципальна охорона", буде Святошинський.

У кожній школі працюватиме щонайменше один охоронець. Зараз триває набір у "Муніципальну охорону" та інструктаж. Оплачуватимуть охорону шкіл за кошти міста.

Київські школи "мінують"

29 вересня у Києві повідомили про "замінування" шкіл у кількох мікрорайонах. У цих закладах освіти діти вчаться очно. Спочатку тривожне повідомлення про "замінування" отримала школа на Осокорках. Згодом – заклади освіти на Троєщині та в Печерському районах Києва.

Два тижні тому кілька шкіл Києва також отримували повідомлення про "замінування". Батьків просили забрати дітей з уроків. А для тих, хто вчився у цих школах дистанційно, трансляція уроків перервалася. Вчителі евакуювали дітей у безпечні місця.

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Як вчитимуться діти у київських школах

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що влада столиці діятиме у залежності від ситуації. Так, у київських школах запровадили гнучку форму навчання. Вона є змішаною: діти вчаться і онлайн, і офлайн. Усе залежить від бажання школярів та їхніх батьків. При цьому київські школи у разі потреби використовуватимуть різні формати навчання. Головне – аби школярам було тепло, адже ситуація є складною.

Новий навчальний рік більшість шкіл Києва, до речі, розпочали офлайн. На початку вересня у цих школах навчання розпочали 138 тисяч дітей. При цьому у КМДА зазначали, що 421 комунальна школа була готова до навчального року.

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