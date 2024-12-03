Если в вузах менее трети абитуриентов поступает "на бюджет", то для Министерства образования и науки Украины это будет "красной линией". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя главы МОН Михаила Винницкого в интервью ZN.UA.

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Какой фактор будут учитывать в процессе укрупнения сети ЗВО

Именно количество студентов бюджетной формы обучения будут учитывать при сокращении сети университетов. Например, в результатах вступительной кампании.

Сильные студенты учатся за государственный счет – получают бюджетные места или гранты по широкому конкурсу, по результатам НМТ. Если в заведении высшего образования менее трети студентов при поступлении получила государственную финансовую поддержку, это означает, что заведение не способно привлечь абитуриентов с хорошими баллами, а наоборот, интересует тех, кто имеет низкий балл. Для нас уровень менее 30% поступающих с государственной поддержкой – это такая красная линия,

– заявил чиновник.

И добавил: когда в ЗВО талантливых абитуриентов меньшинство, а 70-80% – люди, которые составили НМТ на низкий балл, то это свидетельствует о проблемах. В Украине немало как государственных, так и частных высших учебных заведений пересекли эту черту.

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Винницкий уточнил, что ранее частные ЗВО аргументировали низкое число "бюджетников" тем, что не хотят связываться с государственной бюрократией и отказывались от бюджетных мест. Однако уже в этом году заработала система грантов, в соответствии с которой студенты с высокими баллами получали средства от государства и сами выбирали вузы.

И теперь окончательно стало понятно, куда несут средства поступающие с высокими баллами. Иногда привлекательные для сильных абитуриентов заведения, расположены на прифронтовых территориях, а менее привлекательные – в Киеве или на Западе Украины,

– уточнил заместитель главы МОН.

И сообщил: когда сейчас будут рассматривать вопрос модернизации сети учебных заведений – кого к кому присоединять в процессе укрупнения, – то среди других критериев будут учитывать процент контингента, который получает государственную финансовую поддержку для получения высшего образования. Потому что чем выше этот процент, тем привлекательнее заведение для способного абитуриента.