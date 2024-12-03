Якщо у вишах менш як третина абітурієнтів вступає "на бюджет", то для Міністерства освіти та науки України це буде "червоною лінією". Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника очільника МОН Михайла Винницького в інтерв’ю ZN.UA.

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Який чинник враховуватимуть у процесі укрупнення мережі ЗВО

Саме кількість студентів бюджетної форми навчання враховуватимуть при скороченні мережі університетів. Наприклад, у результатах вступної кампанії.

Найсильніші студенти навчаються державним коштом – отримують бюджетні місця або гранти за широким конкурсом, за результатами НМТ. Якщо в закладі вищої освіти менш як третина студентів при вступі отримала державну фінансову підтримку, це означає, що заклад не здатний привабити вступників із хорошими балами, а навпаки, цікавить тих, хто має низький бал. Для нас рівень менш як 30% вступників із державною підтримкою – це така червона лінія,

– заявив посадовець.

І додав: коли у ЗВО талановитих вступників меншість, а 70-80% – люди, які склали НМТ на низький бал, то це свідчить про проблеми. В Україні чимало як державних, так і приватних закладів вищої освіти перетнули цю межу.

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Винницький уточнив, що раніше приватні ЗВО аргументували низьке число "бюджетників" тим, що не хочуть зв'язуватися з державною бюрократією і відмовлялися від бюджетних місць. Однак вже цьогоріч запрацювала система грантів, відповідно до якої студенти з високими балами отримували кошти від держави й самі обирали виші.

І тепер остаточно стало зрозуміло, куди несуть кошти вступники з вищими балами. Часом привабливі для сильних вступників заклади, розташовані на прифронтових територіях, а менш привабливі – в Києві чи на Заході України,

– уточнив заступник очільника МОН.

І повідомив: коли зараз розглядатимуть питання модернізації мережі закладів освіти – кого до кого приєднувати в процесі укрупнення, – то серед інших критеріїв враховуватимуть відсоток контингенту, який отримує державну фінансову підтримку для здобуття вищої освіти. Бо що вищий цей відсоток, то привабливішим є заклад для здібного вступника.