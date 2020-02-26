Студентам с линии соприкосновения будут выплачивать стипендию: детали

Кабинет Министров Украины постановил выплату социальной стипендии для студентов, которые живут на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Также денежную помощь получат социально незащищенные дети.

О нововведениях рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

К слову: Студенты из оккупированных территорий теперь смогут свободно учиться в Украине

Какой размер новой социальной стипендии?

для студентов учреждений профессионального предвысшего образования – 890 гривен;

для студентов высших учебных заведений – 1 180 гривен;

для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2 360 гривен.

Также Гончарук сообщил, что уже выплачивается социальная стипендия детям участников Революции Достоинства. Также детям участников боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.

Какие еще категории детей получают социальную стипендию?Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью І-ІІІ группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.

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А сколько в Украине в целом студентов?Всего на территории, подконтрольной Украине, обучаются свыше 1,5 миллиона человек.