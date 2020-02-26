Студентам із лінії зіткнення виплачуватимуть стипендію: деталі

Кабінет Міністрів України постановив виплату соціальної стипендії для студентів, які мешкають на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях. Також грошову допомогу отримають соціально незахищені діти.

Про нововведення розповів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

До слова: Студенти з окупованих територій тепер зможуть вільно навчатись в Україні

Який розмір нової соціальної стипендії?

для студентів закладів фахової передвищої освіти – 890 гривень;

для студентів закладів вищої освіти – 1 180 гривень;

для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 2 360 гривень.

Також, Гончарук повідомив, що соціальна стипендія вже виплачується дітям учасників Революції Гідності. Також дітям учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли.

Які ще категорії дітей отримують соціальну стипендію?Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а також постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, шахтарі та їхні діти, діти з інвалідністю та люди з інвалідністю І-ІІІ групи, і діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

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А скільки в Україні загалом студентів?Всього на території, підконтрольній Україні, навчається понад 1,5 мільйона осіб.