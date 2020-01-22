Украинские школьники поедут в Кремниевую долину на конкурс стартапов

Пять юных изобретателей поедут на всемирный конкурс стартапов "Startup world Cuр". В целом Кремниевую долину посетят школьники-изобретатели из 60 стран мира.

Все участники уже прошли специальные курсы подготовки. Теперь изобретатели могут сами составить приблизительную смету для потенциальных инвесторов, пишет официальный сайт МАН.

К слову: Молодые ученые получат деньги на исследования: как подать заявку

Когда мы направили американцам идеи наших изобретателей, то они ответили, что это может быть очень интересно. Также в Сан-Франциско у нас запланированы встречи с организаторами, венчурными фондами, на которых мы сможем представить свои стартапы,

– пояснил руководитель бизнес-инкубатора МАН "UF Incubator" Виталий Лисовой.

Участников отобрали с учетом насколько интересным может быть конкретный проект для потенциального инвестора. Также важным условием является хорошее владение английским, ведь на конкурсе придется презентовать свою работу.

Какие изобретения будут представлены в Кремниевой долине от Украины

Минихолодильник Chillinger



Устройство еще будет совершенствоваться / фото: МАН

Молодой изобретатель Никита Черный работает без электрической сети. Устройство размером с термос и может за 1 минуту охладить напиток.

Умный бокс для холодильника



Устройство будет напоминать владельцу о том, когда время делать закупки / фото: МАН

Диана Богатырь представит разработку разумного бокса, который может сканировать холодильник и определять сколько в нем продуктов, а также самостоятельно заказывать доставку еды, если владелец остался без продуктов.

Подсчет калорий



Информация о количестве калорий в реальном времени выводится на линзы очков / фото: МАН

Устройство, которое подсчитывает калории позволяет узнать питательную ценность блюда просто сфотографировав его. Разработал его Сергей Лысин.

Интересно: Украинские школьники получили 12,5 тысяч евро на переработку пластика

Мультифункциональный станок

Такой станок позволяет работать одновременно с 3D-принтером и фрезерным станком.

Программа, которая подбирает музыку для видео

Еще один стартап, который поедет в США. Программа базируется на искусственном интеллекте.