Українські школярі поїдуть в Кремнієву долину на конкурс стартапів

П'ять юних винахідників поїдуть на всесвітній конкурс стартапів "Startup world cuр". Загалом в Кремнієву долину завітають школярі-винахідники із 60 країн світу.

Усі учасники пройшли вже спеціальні курси підготовки. Тепер винахідники мають самі скласти приблизний кошторис для потенційних інвесторів, пише офіційний сайт МАН.

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Коли ми надіслали американцям ідеї наших винахідників, то вони відповіли, що це може бути дуже цікаво. Також у Сан-Франциско в нас заплановані зустрічі з організаторами, венчурними фондами, на яких ми зможемо представити свої стартапи,

– пояснив керівник бізнес-інкубатора МАН “UF Incubator” Віталій Лісовий.

Учасників відібрали з урахуванням наскільки цікавим може бути конкретний проєкт для потенційного інвестора. Також важливою умовою є хороше володіння англійською, адже на конкурсі доведеться презентувати свою роботу.

Які винаходи будуть представлені в Кремнієвій долині від України

Мініхолодильник Chillinger



Пристрій ще буде вдосконалюватись / фото: МАН

Молодий винахідник Микита Чорний представив винахід, який працює без електричної мережі. Пристрій має розмір термосу і може за 1 хвилину охолодити напій.

Розумний бокс для холодильника



Пристрій нагадуватиме власнику про те, коли час робити закупи / фото: МАН

Діана Богатир представить розробку розумного бокса, який може сканувати холодильник та визначати скільки в ньому продуктів, а також самостійно замовляти доставку їжі, якщо власник залишився без продуктів.

Підрахунок калорій



Інформація про кількість калорій в реальному часі виводиться на лінзи окулярів / фото: МАН

Пристрій, який підраховує калорії дозволяє дізнатись поживну цінність страви просто сфотографувавши її. Автором розробки є Сергій Лисін.

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Мультифункціональний верстат

Такий верстат дає змогу працювати одночасно з 3D-принтером і фрезерним станком.

Програма, яка добирає музику для відео

Ще один стартап, який поїде у США. Програма базується на штучному інтелекті.