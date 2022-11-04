Для переселенцев даже организовали бесплатные курсы. А школьники и студенты могут приобщиться к марафону по украинскому языку.

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Набор участников марафона по украинскому языку продолжили

Так, в Украине продлили набор участников III Всеукраинского открытого марафона по украинскому языку. Дополнительный набор участников будет открыт 6, 7 и 8 ноября. Также до 10 ноября 2022 года продолжили регистрацию на платформе HUMAN.

Участие в марафоне могут принять учащиеся 3 – 11 классов школ, учащиеся профтехов, студенты колледжей и вузов.

Рабочую группу по созданию тестовых заданий для марафона возглавляет Александр Авраменко.

Благодаря этому марафону ученики и студенты могут проверить свои знания украинского языка и посоревноваться со своими сверстниками со всей страны.

Участники, которые уже зарегистрированы, должны перейти по ссылке. Затем они должны присоединиться к марафону по коду, который им отправят на электронную почту.

Сколько этапов имеет марафон

Марафон имеет четыре этапа.

этап I – "Культура слова. Лексикология, фразеология" (с 14:00 11 ноября до 14:00 13 ноября);

этап II – "Грамматика. Синтаксис, морфология, словообразование" (с 14:00 18 ноября до 14:00 20 ноября);

этап III – "Правопись. Орфография, пунктуация, фонетика, орфоэпия" (с 14:00 25 ноября до 14:00 27 ноября);

этап IV – работа с текстом (с 14:00 2 декабря до 14:00 4 декабря).

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Как подготовиться к радиодиктанту

9 ноября, в День украинской письменности и языка, украинцы будут писать радиодиктант национального единства.

К написанию этого диктанта следует хорошо подготовиться. Вот как это сделать: