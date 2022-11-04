Для переселенців навіть організували безкоштовні курси. А школярі та студенти можуть долучитися до марафону з української мови.

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Набір учасників марафону з української мови продовжили

Так, в Україні продовжили набір учасників III Всеукраїнського відкритого марафону з української мови. Додатковий набір учасників ще буде відкритий 6, 7 та 8 листопада. Також до 10 листопада 2022 року продовжили реєстрацію на платформі HUMAN.

Участь у марафоні можуть узяти учні 3 – 11 класів шкіл, учні профтехів, студенти коледжів та вишів.

Робочу групу зі створення тестових завдань для марафону очолює Олександр Авраменко.

Завдяки цьому марафону учні та студенти можуть перевірити свої знання з української мови та позмагатися зі своїми однолітками з усієї країни.

Учасники, які вже зареєстровані, мають перейти за посиланням. Потім вони мають приєднатися до марафону за кодом, який їм надішлють на електронну пошту.

Скільки етапів має марафон

Марафон має чотири етапи.

етап I – "Культура слова. Лексикологія, фразеологія" (з 14:00 11 листопада до 14:00 13 листопада);

етап II – "Граматика. Синтаксис, морфологія, словотворення" (з 14:00 18 листопада до 14:00 20 листопада);

етап III – "Правопис. Орфографія, пунктуація, фонетика, орфоепія" (з 14:00 25 листопада до 14:00 27 листопада);

етап IV – робота з текстом (з 14:00 2 грудня до 14:00 4 грудня).

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Як підготуватись до радіодиктанту

9 листопада, у День української писемності та мови, українці писатимуть радіодиктант національної єдності.

До написання цього диктанту варто добре підготуватися. Ось як це зробити: