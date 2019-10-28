В ОАЭ откроют первый в мире университет искусственного интеллекта

С сентября 2020 года начнет работу первый в мире университет искусственного интеллекта. Студенты смогут выбирать среди трех специализаций.

Университет, который откроют в Абу-Даби, будет носить имя Мохаммеда бен Заида ( принц Эмирата Абу-Даби и заместитель Верховного командующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов), сообщает dev.by

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Президентом университета временно будет профессор Оксфордского университета Майкл Брэди. По его мнению, распространение технологии искусственного интеллекта открывает карьерные возможности в различных сферах.

Ожидается, что студенты и преподаватели получат доступ к наиболее продвинутым системам искусственного интеллекта в мире.

Попробовать поступить в университет могут все желающие. Студентам предлагают 6 магистерских и докторских программ по трем ключевым специализациям: машинное обучение, компьютерное зрение и обработка естественного языка.

Университет обещает всем студентам ежемесячную стипендию, медицинскую страховку и жилье в современном кампусе.

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Что такое искусственный интеллект?