В ОАЕ відкриють перший у світі університет штучного інтелекту

З вересня 2020 року розпочне роботу перший у світі університет штучного інтелекту. Студенти зможуть вибирати між трьома спеціалізаціями.

Університет, який відкриють в Абу-Дабі, носитиме ім'я Мохамеда бен Заіда (престоловий принц Емірата Абу-Дабі та заступник Верховного командувача Збройних сил Об'єднаних Арабських Еміратів), повідомляє dev.by

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Президентом університету тимчасово буде професор Оксфордського університету Майкл Бреді. На його думку, поширення технології штучного інтелекту відкриває кар'єрні можливості в різноманітних сферах.

Очікується, що студенти й викладачі отримають доступ до найбільш просунутих систем штучного інтелекту у світі.

Спробувати вступити до університету можуть всі охочі. Студентам пропонують 6 магістерських та докторських програм за трьома ключовими спеціалізаціями: машинне навчання, комп'ютерний зір і обробка природної мови.

Університет обіцяє всім студентам щомісячну стипендію, медичну страховку та житло в сучасному кампусі.

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Що таке штучний інтелект?