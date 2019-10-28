В ОАЕ відкриють перший у світі університет штучного інтелекту

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Технічний прогрес вимагає людство підлаштовуватись
Технічний прогрес вимагає людство підлаштовуватись / НАН України

З вересня 2020 року розпочне роботу перший у світі університет штучного інтелекту. Студенти зможуть вибирати між трьома спеціалізаціями.

Університет, який відкриють в Абу-Дабі, носитиме ім'я Мохамеда бен Заіда (престоловий принц Емірата Абу-Дабі та заступник Верховного командувача Збройних сил Об'єднаних Арабських Еміратів), повідомляє dev.by

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Президентом університету тимчасово буде професор Оксфордського університету Майкл Бреді. На його думку, поширення технології штучного інтелекту відкриває кар'єрні можливості в різноманітних сферах.

Очікується, що студенти й викладачі отримають доступ до найбільш просунутих систем штучного інтелекту у світі.

Спробувати вступити до університету можуть всі охочі. Студентам пропонують 6 магістерських та докторських програм за трьома ключовими спеціалізаціями: машинне навчання, комп'ютерний зір і обробка природної мови.

Університет обіцяє всім студентам щомісячну стипендію, медичну страховку та житло в сучасному кампусі.

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Що таке штучний інтелект?

  • продукт технічного прогресу, який дозволяє машинам вчитися та пристосовуватись до різних умов;
  • сьогодні штучний інтелект досі потребує втручання людини;
  • історія штучного інтелекту бере свій початок з 1960-х років;
  • покликаний допомагати або навіть заміняти людину в механічних процесах, розрахунках, обчисленнях.
Теги: Техно Освіта Цікаво школярам ОАЕ Штучний інтелект
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