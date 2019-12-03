В США поймали 250 нелегалов из-за фейкового университета: детали

В США создали фейковый университет, чтобы ловить нелегалов. Заманить в учебное заведение студентов без вида на жительство должна была низкая цена обучения.

Ложный университет создали в министерстве внутренней безопасности США.

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Университет Фармингтон в Мичигане имел собственный сайт, а за год студенту нужно было заплатить около 12 тысяч долларов, что намного меньше, чем в настоящих вузах.

Операция длилась с 2015 года. Всего задержано 250 человек. Большинство арестованных – студенты из Индии и Китая, им аннулировали визы. Тюремные сроки получили также американцы, которые помогали мигрантам при поступлении.



Работниками вуза были агенты под прикрытием / фото: Farmington University

Адвокаты студентов говорят, что власть "загнала в ловушку" людей, которые просто хотели сохранить легальный статус.

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Сколько в США всего университетов?5300 высших учебных заведений функционируют в США в 2019 году.