У США зловили 250 нелегалів через фейковий університет: деталі
У США створили фейковий університет, щоб ловити нелегалів. Заманити до навчального закладу студентів без дозволу на проживання мала низька ціна навчання.
Несправжній університет створили в міністерстві внутрішньої безпеки США.
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Університет Фармінгтона в Мічигані мав власний сайт, а за рік студенту потрібно було заплатити близько 12 тисяч доларів, що набагато менше, ніж у справжніх вишах.
Операція тривала з 2015 року. Всього затримано 250 людей. Більшість заарештованих – студенти з Індії та Китаю, їм анулювали візи. В'язничні терміни отримали також американці, які допомагали мігрантам при вступі.
Працівниками вишу були агенти під прикриттям / фото: Farmington University
Адвокати студентів кажуть, що влада "загнала в пастку" людей, які просто хотіли зберегти легальний статус.
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Скільки у США всього університетів?5300 закладів вищої освіти функціонують у США в 2019 році.
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