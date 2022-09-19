Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали, как помочь ребенку пережить услышанное и увиденное во время войны в Украине. Для этого есть отдельные советы.
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Советы, которые помогут ребенку пережить увиденное во время войны
В ГСЧС отмечают, что украинские дети увидели страшное лицо войны наравне со взрослыми. И советуют, как нужно помочь им справиться с этим.
Советы психологов ГСЧС:
- Не ругайте и не стыдите ребенка за его испуг. Страх – природное и нормальное чувство, он не поддается контролю и проявляется на физическом уровне – содрогание, плаксивость, нарушение сна и аппетита, нервные тики, заикание.
- Если ребенок сильно испуган, успокаивайте его, крепко-крепко обнимайте, согревайте своим телом, гладьте по спинке – это поможет снять напряжение.
- Пусть ребенок плачет, если нужно. Не останавливайте, не заговаривайте, дайте выплакаться, просто будьте рядом и показывайте свою любовь.
- Обсуждайте с ребенком то, что он увидел. Проговорите за ребенка то, что он не может сформулировать сам: "Ты так сильно испугался, когда увидел…". Так вы поможете ему выпустить страх наружу.
- Во время разговора с ребенком попробуйте создать безопасную и спокойную атмосферу, обнимайте его, если он не против.
- По большей части, одного разговора недостаточно и приходится повторять много раз разными словами, вспоминая подробности произошедшего. Это следует делать до момента, пока вы не почувствуете, что страх ребенка постепенно уменьшается.
- Рассказывайте ребенку о своих чувствах и страхах. Позвольте себе и ребенку бояться.
- Предложите нарисовать свой страх или то, что испугало – это поможет справиться с эмоциями. Не стоит направлять ребенка к какому-либо "правильному" пути выражения эмоций. Основное – выплеснуть наружу то, что угнетает ребенка внутри.
- Помните: ребенок не умеет управлять своими эмоциями и чувствами. Поэтому главная задача – помочь ребенку в этом.
Как помочь ребенку пережить увиденное во время войны: советы от психологов ГСЧС
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