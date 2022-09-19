Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, як допомогти дитині пережите почуте та побачене під час війни в Україні. Для цього є окремі поради.

Важливо Як школяреві впоратись із навантаженням та правильно організувати робоче місце

Поради, які допоможуть дитині пережити побачене під час війни

У ДСНС наголошують, що українські діти побачили страшне обличчя війни нарівні із дорослими. І радять, як потрібно допомогти їм впоратися із цим.

Поради психологів ДСНС:

  1. Не сваріть і не соромте дитину за її переляк. Страх – природне й нормальне почуття, він не піддається контролю та проявляється на фізичному рівні – здригання, плаксивість, порушення сну й апетиту, нервові тіки, затинання.
  2. Якщо дитина сильно налякана, заспокоюйте її, міцно-міцно обіймайте, зігрівайте своїм тілом, гладьте по спинці – це допоможе зняти напруження.
  3. Нехай дитина плаче, якщо потрібно. Не зупиняйте, не заговорюйте, дайте виплакатися, просто будьте поруч і показуйте свою любов.
  4. Обговорюйте з дитиною те, що вона побачила. Проговоріть за дитину те, що вона не може сформулювати сама: "Ти так сильно злякався, коли побачив…". Так ви допоможете їй випустити страх назовні.
  5. Під час розмови з дитиною спробуйте створити безпечну і спокійну атмосферу, обіймайте її, якщо вона не проти.
  6. Здебільшого, однієї розмови недостатньо й доводиться повторювати багато разів різними словами, згадуючи подробиці того, що сталося. Це варто робити до моменту, поки ви не відчуєте, що страх дитини поступово зменшується.
  7. Розповідайте дитині про свої почуття і страхи. Дозвольте собі й дитині боятися.
  8. Запропонуйте намалювати свій страх або те, що злякало, – це допоможе впоратися з емоціями. Не варто спрямовувати дитину до якогось "правильного" шляху вираження емоцій. Основне – виплеснути назовні те, що гнітить дитину всередині.
  9. Пам’ятайте: дитина не вміє керувати своїми почуттями та емоціями. Тому головне завдання – допомогти дитині в цьому.

​​
Як допомогти дитині пережити побачене під час війни: поради від психологів ДСНС

Читайте Як поводитися у школі під час повітряної тривоги: для учнів, вчителів розробили спеціальний курс

Як поводитися у школі під час повітряної тривоги

В Україні для дітей розробили курс "Психологічна безпека дорослих та дітей під час повітряної тривоги у школі". Цей онлайн-курс допоможе дітям і вчителям, а також їхнім батькам підготуватися до повітряної тривоги у закладі освіти та впоратися із різними стресовими ситуаціями.
Також цей онлайн-курс навчить дітей та вчителів:
  • алгоритму дій під час повітряної тривоги;
  • різновидам реакції на стрес у дітей;
  • як впоратись із панічною атакою у дитини;
  • вправам для приборкання тривожності;
  • як заспокоїти себе і дитину, коли виходимо з укриття.

Які переваги у дистанційної освіти: дивіться відео