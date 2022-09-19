Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, як допомогти дитині пережите почуте та побачене під час війни в Україні. Для цього є окремі поради.

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Поради, які допоможуть дитині пережити побачене під час війни

У ДСНС наголошують, що українські діти побачили страшне обличчя війни нарівні із дорослими. І радять, як потрібно допомогти їм впоратися із цим.

Поради психологів ДСНС:

Не сваріть і не соромте дитину за її переляк. Страх – природне й нормальне почуття, він не піддається контролю та проявляється на фізичному рівні – здригання, плаксивість, порушення сну й апетиту, нервові тіки, затинання. Якщо дитина сильно налякана, заспокоюйте її, міцно-міцно обіймайте, зігрівайте своїм тілом, гладьте по спинці – це допоможе зняти напруження. Нехай дитина плаче, якщо потрібно. Не зупиняйте, не заговорюйте, дайте виплакатися, просто будьте поруч і показуйте свою любов. Обговорюйте з дитиною те, що вона побачила. Проговоріть за дитину те, що вона не може сформулювати сама: "Ти так сильно злякався, коли побачив…". Так ви допоможете їй випустити страх назовні. Під час розмови з дитиною спробуйте створити безпечну і спокійну атмосферу, обіймайте її, якщо вона не проти. Здебільшого, однієї розмови недостатньо й доводиться повторювати багато разів різними словами, згадуючи подробиці того, що сталося. Це варто робити до моменту, поки ви не відчуєте, що страх дитини поступово зменшується. Розповідайте дитині про свої почуття і страхи. Дозвольте собі й дитині боятися. Запропонуйте намалювати свій страх або те, що злякало, – це допоможе впоратися з емоціями. Не варто спрямовувати дитину до якогось "правильного" шляху вираження емоцій. Основне – виплеснути назовні те, що гнітить дитину всередині. Пам’ятайте: дитина не вміє керувати своїми почуттями та емоціями. Тому головне завдання – допомогти дитині в цьому.

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Як допомогти дитині пережити побачене під час війни: поради від психологів ДСНС

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Як поводитися у школі під час повітряної тривоги

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