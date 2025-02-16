Соответствующие даты утверждены календарным планом проведения вступительных экзаменов в магистратуру. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Когда регистрация на вступительные экзамены в магистратуру в 2025 году

Основной период регистрации участников основной сессии экзаменов продлится со 2 по 23 мая.

В это время поступающие, которые планируют участвовать в ЕВИ и ЕФВВ, смогут подать регистрационные документы, а также, в случае необходимости, внести изменения в регистрационные данные, например, изменить место сдачи теста.

Те участники, которые не смогли зарегистрироваться в основной период в мае, смогут пройти регистрацию для участия в дополнительной сессии во время дополнительного периода, который продлится в течение 16 – 17 июня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии высших учебных заведений дистанционно или при условии личного присутствия абитуриента.

Заметим, что поступающим в магистратуру, которые планируют для участия в ЕВИ и ЕФВВ регистрироваться дистанционно, надо заранее получить квалифицированную электронную подпись.

Консультацию по регистрации абитуриенты смогут получить по электронной почте или телефону, которые высшие учебные заведения должны разместить на страницах приемных комиссий на своих официальных сайтах.