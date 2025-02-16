Відповідні дати затверджені календарним планом проведення вступних іспитів у магістратуру. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Коли реєстрація на вступні іспити в магістратуру у 2025 році

Основний період реєстрації учасників основної сесії іспитів триватиме з 2 до 23 травня.

У цей час вступники, які планують брати участь у ЄВІ та ЄФВВ, зможуть подати реєстраційні документи, а також, у разі потреби, внести зміни в реєстраційні дані, наприклад, змінити місце складання тесту.

Ті учасники, які не змогли зареєструватися в основний період у травні, зможуть пройти реєстрацію для участі у додатковій сесії під час додаткового періоду, який триватиме протягом 16 – 17 червня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти дистанційно або за умови особистої присутності вступника.

Зауважимо, що вступникам у магістратуру, які планують для участі в ЄВІ та ЄФВВ реєструватися дистанційно, треба заздалегідь отримати кваліфікований електронний підпис.

Консультацію щодо реєстрації вступники зможуть отримати електронною поштою або телефоном, які заклади вищої освіти мають розмістити на сторінках приймальних комісій на своїх офіційних вебсайтах.