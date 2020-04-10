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Выпускника украинской школы приняли сразу в семь американских университетов: детали

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Студенту запропонували місце і у найбільших університетах США / Matese Fields

Выпускник одной из школ в Коломыи, что на Ивано-Франковщине, Алексей Антонюк подавал документы в 14 американских университета. Место парню предложили сразу в 7 университетах США, в частности в Йельском.

Об успехе выпускника пишет издание Буквы.

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Алексея Антонюка интересует политика и дипломатия. В частности абитуриент надеется в будущем работать в правительстве и представлять Украину на международной арене.

В случае, если карантинные ограничения затянутся, абитуриент будет учиться дистанционно. До мая Алексей Антонюк должен выбрать университет, в котором он захочет учиться.

Также будущий студент отметил, что в США лучше система поступления, чем в Украине. По его словам, американцы рассматривают студента не только как бумажку с оценками, а как личность.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Школьники Абитуриенты Новости Ивано-Франковска Образование за рубежом Учеба
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