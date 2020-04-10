Випускника української школи прийняли одразу до семи американських університетів: деталі

Випускник однієї із шкіл в Коломиї, що на Івано-Франківщині, Олексій Антонюк подавав документи до 14 американських університетів. Місце хлопцю запропонували одразу у 7 університетах із США, зокрема у Єльському.

Про успіх випускника пише видання Букви.

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Олексія Антонюка цікавить політика та дипломатія. Зокрема абітурієнт сподівається у майбутньому працювати в уряді та представляти Україну на міжнародній арені.

У разі, якщо карантинні обмеження затягнуться, абітурієнт буде навчатись дистанційно. До травня Олексій Антонюк має вибрати університет, в якому він захоче навчатись.

Також майбутній студент відзначив, що у США краща система вступу ніж в Україні. За його словами, американці розглядають студента не тільки як лист з оцінками, а як особистість.

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