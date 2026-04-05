Как здороваться на Вербное воскресенье и в чем символизм обряда, рассказываем со ссылкой на Суспільне.

Как здороваться на Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье – это день Входа Господня в Иерусалим, когда люди встречали Иисуса пальмовыми ветвями. Это один из самых почитаемых праздников, который предшествует Пасхе. И в этом году, в 2026 году, Вербное воскресенье для православных верующих приходится на 5 апреля.

Вербное воскресенье – это один из самых торжественных праздников весеннего цикла, который отмечают за неделю до Пасхи. И праздник имеет свои выразительные традиции и поздравления, которые передаются из поколения в поколение.

В этот день верующие идут в храм и освящают букетики из ивовых котиков. Эти пучки-букеты имеют не только свои названия – "баська", "шутка", "гусята" и другие, но и стали настоящим дизайнерским атрибутом. Букеты декорируют сухоцветами, лентами, кружевом и даже красят иву в разные цвета – розовый, голубой, желтый.

В Украине пальмовые лиски, которыми встречали Христа, заменила верба – дерево, что первым расцветает весной и символизирует жизненную силу и обновление. А освященные ивовые ветви стали оберегом. Освященные ветви ивы хранили возле икон, считалось, что они защищают дом от беды.

Кроме того, этот праздник имеет свое особое приветствие и обряд. На Вербное воскресенье украинцы приветствуют друг друга легким прикосновением-ударом освященной вербовой веточки со словами:

"Не я б’ю – верба б’є.

За тиждень Великдень.

Недалечко – червоне яєчко.

Будь багата як земля, а здорова, як – вода.

А розкішна, гарна та пишна – як верба!

Дай Боже!"

В высказывании использована ритмическая формула – короткие фразы с повтором, что легко запоминаются. Это пример народного поэтического языка, где сочетается юмор, пожелания и сакральный смысл.

Кто-то делит эти слова как приветствие и ответ и использует короткий вариант: "Не я б’ю – верба б’є!". – "За тиждень – Великдень!"

Или же: "Не я б’ю – верба б’є!. За тиждень – Великдень!" – "Недалечко – червоне яєчко!".

В каждом из этих предложений скрыт символизм. "Не я б'ю – верба б'є" напоминает, что человек лишь посредник, а сила – в природе, в священной вербе. "За тиждень – Великдень!" – напоминание о близком празднике Воскресения, которое является кульминацией Великого поста. "Недалечко – червоне яєчко" – это акцент на важном символе радости, возрождения и семейного единения – крашанке (мы писали о разнице между крашанкой и писанкой).

А еще в Вербное воскресенье нельзя ссориться, а стоит извиниться и отпустить обиду на кого-то.

Интересно! На Пасху с "червоне яєчко" выполняли несколько ритуалов. Освященное крашеное красное яйцо опускали в миску с водой, которой умывались девушки и дети, чтобы быть красивыми и здоровыми. Красное яйцо клали на время в шкатулку где хранились деньги и драгоценности – чтобы весь год был "красным", то есть богатым. И еще в этот день девушки на выданье, даря красное яйцо, могли сделать предложение парню – и он не имел права отказать.

Это символический обряд, что приносит здоровье, силу и напоминает о близком празднике Воскресения Христова. Это не шутка, а пожелание здоровья, силы и благополучия. Считалось, что верба передает свою жизненную энергию человеку.

Верба в украинской культуре – дерево-посредник между миром людей и миром духовным, поэтому ее "удар" воспринимается как благословение.

Поздравления на Вербное воскресенье – это не просто слова, а речевая формула оберега, сочетающая христианскую традицию с древним народным символизмом. С Вербным воскресеньем, украинцы!