Як вітатися на Вербну неділю та у чому символізм обряду, розповідаємо з посиланням на Суспільне.

Як вітатися на Вербну неділю?

Вербна неділя – це день Входу Господнього в Єрусалим, коли люди зустрічали Ісуса пальмовими гілками. Це одне з найшанованіших свят, яке передує Великодню. І цьогоріч, у 2026 році, Вербна неділя для православних вірян припадає на 5 квітня.

Вербна неділя – це одне з найбільш урочистих свят весняного циклу, яке відзначають за тиждень до Великодня. І свято має свої виразні традиції та вітання, які передаються з покоління в покоління.

Цього дня віряни ідуть до храму та освячують букетики з вербових котиків. Ці пучки-букети мають не лише свої назви – "баська", "шутка", "гусята" та інші, а й стали справжнім дизайнерським атрибутом. Букети декорують сухоцвітами, стрічками, мереживом та навіть фарбують вербу у різні кольори – рожевий, блакитний, жовтий.

В Україні пальмові лиски, якими зустрічали Христа, замінила верба – дерево, що першим розквітає навесні й символізує життєву силу та оновлення. А освячені вербові гілки стали оберегом. Освячені гілки верби зберігали біля ікон, вважалося, що вони захищають дім від лиха.

Крім того, це свято має своє особливе вітання та обряд. На Вербну неділю українці вітають одне одного легким дотиком-ударом освяченої вербової гілочки зі словами:

"Не я б’ю – верба б’є.

За тиждень Великдень.

Недалечко – червоне яєчко.

Будь багата як земля, а здорова, як – вода.

А розкішна, гарна та пишна – як верба!

Дай Боже!"

У вислові використано ритмічну формулу – короткі фрази з повтором, що легко запам’ятовуються. Це приклад народної поетичної мови, де поєднано гумор, побажання й сакральний зміст.

Хтось ділить ці слова як вітання та відповідь і використовує короткий варіант: "Не я б’ю – верба б’є!". – "За тиждень – Великдень!"

Або ж: "Не я б’ю – верба б’є!. За тиждень – Великдень!" – "Недалечко – червоне яєчко!".

У кожному з цих речень прихований символізм. "Не я б’ю – верба б’є" нагадує, що людина лише посередник, а сила – у природі, у священній вербі. "За тиждень Великдень" – нагадування про близьке свято Воскресіння, яке є кульмінацією Великого посту. "Недалеко – червоне яєчко" – це акцент на важливому символі радості, відродження та родинного єднання – крашанці (ми писали про різницю між крашанкою і писанкою).

А ще у Вербну неділю не можна сваритися, а варто перепросити та відпустити образу на когось.

Цікаво! На Великдень з "червоним яєчком" виконували кілька ритуалів. Освячене фарбоване червоне яйце опускали у миску з водою, якою вмивалися дівчата та діти, щоб бути красивими та здоровими. Червоне яйце клали на певний час до скриньки де зберігалися гроші та коштовності – щоб увесь рік був "красним", тобто багатим. І ще в цей день дівчата на виданню, даруючи червону крашанку, могли освідчитися хлопцю – і він не мав права відмовити.

Це символічний обряд, що приносить здоров’я, силу та нагадує про близьке свято Воскресіння Христового. Це не жарт, а побажання здоров’я, сили й добробуту. Вважалося, що верба передає свою життєву енергію людині.

Верба в українській культурі – дерево-посередник між світом людей і світом духовним, тому її "удар" сприймається як благословення.

Привітання на Вербну неділю – це не просто слова, а мовна формула оберега, що поєднує християнську традицію з давнім народним символізмом. З Вербною неділею, українці!