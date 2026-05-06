Не "шмель", "муравей" і "бабочка": українською ці комахи називаються геть інакше

Ще подекуди можна почути, як комах називають на на російський штиб чи калькують. Хоча кожна комашина має в українській свою назву, і подекуди не одну.

Як правильно називати українською відомих комах, розповідаємо з посиланням на "Ентомологію".

Як називати комах українською?

Чимало людей люблять спостерігати за комахами, які метушаться у траві чи літають з квітки на квітку, та намагаються зловити вдалі фотомоменти. Є й ті, хто їх бояться чи гидують ними і уникають. А ще є й цілі господарства з розведення певних комах – бджіл, шовкопрядів, метеликів, чи люди мають вдома мурашині ферми, тримають паличників, листотілів. Або ж є знавцями-колекціонерами комах.

До якої б когорти ви себе не віднесли, знати назви найвпізнаваніших комах важливо не лише для чистоти мовлення, а й для збереження культурної спадщини. Кожне слово – несе в собі образність, історію та символіку, яку ми втрачаємо, коли користуємося кальками на кшталт "пчєла" чи "шмель".

Цікаво! Наука, яка вивчає комах називається – ентомоло́гія (від грецького έντομον, εντόμου – "комаха" та λόγος – "слово", "вчення"). Інколи хтось у це поняття вкладає також вивчення інших наземних членистоногих, як-от павукоподібних, прихованощелепних. Ентомологія поділяється на низку піддисциплін, що займаються вивченням окремих груп – твердокрилих, двокрилих, лускокрилих та інші.

Тому не помиляйтеся більше у назвах цих комах та називайте їх правильно:

не насекомое – а комаха,

не таракан – а тарган,

не сверчок – а цвіркун,

не стрекоза – а бабка,

не бабочка – а метелик,

не муравей – а мураха,

не шмель – а джміль,

не пчела – а бджола,

не кузнєчік – а коник,

не майський жук – а хрущ.

Ці назви, на рівні з латинськими, зафіксовані в науковій літературі та словниках. А ще є чимало народних діалектних, але то теми окремих публікацій.

Навіть у назвах комах, які звучать природно й милозвучно, відображено уявлення нашого народу, мелодику мови та свою ідентичність. Говоріть українською!

Як ще називають жука "божа корівка" в Україні?

Чи не найвпізнаванішим є червоний жук з чорними цятками – "божа корівка". Але це не єдина назва жука, його ще знають як жук-сонечко чи зозулька.

Але крім відомих назв є ще чимало діалектизмів, яких подекуди взагалі ніколи не чули: бедрик, ведрик, бездрик, бобруна, вербочка, петрик, катеринка, брушка, веприк, ворожка та інші.

Цей дуже корисний жук, окрім поваги, наділявся ще містичними властивостями – був передвісником гарної події чи новини, коли сідав на людину.