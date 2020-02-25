Студент з Нігерії підробив українську візу, щоб вчитись в Харкові

У харківському аеропорту прикордонники виявили іноземця з фальшивою українською візою. Хлопець родом з Нігерії.

Про нещодавній інцидент повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Фальшиву візу прикордонники виявили в одного з пасажирів рейсу Стамбул – Харків.

Під час бесіди з прикордонниками юнак зізнався, що його знайомий сфальшував свою прострочену українську візу та за 700 доларів США вклеїв її "студенту",

– йдеться у повідомленні.

Хлопцю заборонили в'їзд до України терміном на три роки.



Харківський аеропорт приймає багато міжнародних рейсів / фото: Промисловий портал

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Скільки в Україні студентів-іноземців?Станом на кінець 2018 року в Україні навчалось 66 310 іноземців, найбільше громадян Індії, Азербайджану, Марокко, Туркменістану, Нігерії, а також Грузії.