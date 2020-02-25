Студент з Нігерії підробив українську візу, щоб вчитись в Харкові
У харківському аеропорту прикордонники виявили іноземця з фальшивою українською візою. Хлопець родом з Нігерії.
Про нещодавній інцидент повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
До слова: Іноземних студентів в українських вишах цікавить не навчання, – заступник міністра освіти
Фальшиву візу прикордонники виявили в одного з пасажирів рейсу Стамбул – Харків.
Під час бесіди з прикордонниками юнак зізнався, що його знайомий сфальшував свою прострочену українську візу та за 700 доларів США вклеїв її "студенту",
– йдеться у повідомленні.
Хлопцю заборонили в'їзд до України терміном на три роки.
Харківський аеропорт приймає багато міжнародних рейсів / фото: Промисловий портал
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Скільки в Україні студентів-іноземців?Станом на кінець 2018 року в Україні навчалось 66 310 іноземців, найбільше громадян Індії, Азербайджану, Марокко, Туркменістану, Нігерії, а також Грузії.