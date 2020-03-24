Терміни відновлення навчання поки невідомі, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко відповів на питання про відновлення навчання у столиці. За його словами, поки зарано говорити про будь-які терміни.

Про це Віталій Кличко розповів на своєму прес-брифінгу 24 березня.

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За його словами, лише після нормалізації ситуації з поширенням коронавірусу, можна говорити про терміни відновлення навчання.

Поки зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу, бо боротьба в Україні з цією хворобою (з пандемією коронавірусу – 24 канал) лише починається,

– розповів мер столиці.

Також міський голова Києва пояснив, що поки столичні школярі навчатимуться онлайн, та наголосив, що відеоуроки на каналі "Київ" користуються великою популярністю.

Також телеканал "Київ" транслює телеуроки. Вони користуються великою популярністю,

– наголосив Віталій Кличко.

Скільки загалом шкіл в Києві?Всього на території столиці працює 505 середніх шкіл.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.