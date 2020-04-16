Онлайн-уроки для 11 класу: дивитись відео занять за 16 квітня

Уже з 6 квітня діє проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходять по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 11 класу за 16 квітня.

Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

Українська мова; Алгебра; Руханка; Фізика; Історія України; Руханка;

Вівторок

Українська література; Біологія; Руханка; Історія України; Географія; Руханка.

Середа

Англійська мова; Геометрія; Руханка; Хімія; Біологія; Руханка.

Четвер

Українська література; Фізика; Руханка; Англійська мова; Всесвітня історія; Руханка.

П'ятниця

Українська мова; Фізика; Руханка; Хімія; Алгебра; Руханка.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 11 класу: українська література

Дивіться онлайн-уроки для 11 класу: фізика

Дивіться онлайн-уроки для 11 класу: руханка

Дивіться онлайн-уроки для 11 класу: англійська мова

Дивіться онлайн-уроки для 11 класу: всесвітня історія

Дивіться онлайн-уроки для 11 класу: руханка

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття: Онлайн-уроки для 11 класу: дивитись відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.