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Онлайн-уроки для 11 класу: дивитись відео

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Відеоуроки для 11 класу / Glenn Carstens-Peters

З 6 квітня стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходитимуть по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 11 класу у нашому матеріалі.

Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять.

Детальніше: Онлайн-уроки для школярів стартують у понеділок: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

  1. Українська мова;
  2. Алгебра;
  3. Руханка;
  4. Фізика;
  5. Історія України;
  6. Руханка;

Вівторок

  1. Українська література;
  2. Біологія;
  3. Руханка;
  4. Історія України;
  5. Географія;
  6. Руханка.

Середа

  1. Англійська мова;
  2. Геометрія;
  3. Руханка;
  4. Хімія;
  5. Біологія;
  6. Руханка.

Четвер

  1. Українська література;
  2. Фізика;
  3. Руханка;
  4. Англійська мова;
  5. Всесвітня історія;
  6. Руханка.

П'ятниця

  1. Українська мова;
  2. Фізика;
  3. Руханка;
  4. Хімія;
  5. Алгебра;
  6. Руханка.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 11 класу: 

Решта уроків буде доступна на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

До теми: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Школярі Міністерство освіти та науки України Освіта Школа
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