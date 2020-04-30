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Онлайн-уроки для 5 класу: дивитись відео занять за 30 квітня

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Уроки онлайн 5 клас, Україна – відео всіх уроків 30.04.2020
Онлайн-уроки для 5 класу / kaktus.media

Дивіться онлайн-уроки для 5 класу за 30 квітня. Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку.

Протягом тижня школярі матимуть по 3 – 4 занять. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

  1. Англійська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка.

Вівторок

  1. Українська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка.

Середа

  1. Українська мова;
  2. Історія;
  3. Руханка;
  4. Англійська мова.

Четвер

  1. Українська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка.

П'ятниця

  1. Англійська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 5 класу: українська мова

 Дивіться онлайн-уроки для 5 класу: математика 

Дивіться онлайн-уроки для 5 класу: руханка 

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття Онлайн-уроки для 5 класу: дивіться відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Школа Освіта Українська школа онлайн
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