Онлайн-уроки для 6 класу: дивитись відео занять за 21 квітня

Уже з 6 квітня діє проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходять по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 6 класу за 21 квітня.

Всього на день транслюватимуться по 4-5 занять.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

Англійська мова; Математика; Руханка; Біологія.

Вівторок

Українська мова; Математика; Руханка; Географія.

Середа

Англійська мова; Математика; Руханка; Історія;

Четвер

Українська мова; Математика; Руханка; Біологія.

П'ятниця

Українська мова; Історія; Руханка; Англійська мова; Географія.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: українська мова

Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: математика

Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: руханка

Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: географія

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття: Онлайн-уроки для 6 класу: дивіться відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.