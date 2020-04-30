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Онлайн-уроки для 6 класу: дивитись відео занять за 30 квітня

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Уроки онлайн 6 клас Україна, 30 квітня 2020 – відео уроків
Онлайн-уроки для 6 класу

Дивіться онлайн-уроки для 6 класу за 30 квітня. Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку.

Протягом тижня транслюватимуться по 4 – 5 занять. Предмети, які будуть викладатись: українська мова, математика, англійську мова, історія, географія, біологія.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

  1. Англійська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка;
  4. Біологія.

Вівторок

  1. Українська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка;
  4. Географія.

Середа

  1. Англійська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка;
  4. Історія;

Четвер

  1. Українська мова;
  2. Математика;
  3. Руханка;
  4. Біологія.

П'ятниця

  1. Українська мова;
  2. Історія;
  3. Руханка;
  4. Англійська мова;
  5. Географія.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: українська мова

Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: математика

Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: руханка

Дивіться онлайн-уроки для 6 класу: біологія

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття: Онлайн-уроки для 6 класу: дивіться відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Школа Освіта Українська школа онлайн
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