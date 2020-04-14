Онлайн-уроки для 8 класу: дивитись відео занять за 14 квітня

Уже з 6 квітня діє проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходять по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 8 класу за 14 квітня.

Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

Англійська мова; Історія України; Руханка; Алгебра; Географія; Руханка.

Вівторок

Українська мова; Геометрія; Руханка; Біологія; Фізика; Історія України.

Середа

Англійська мова; Алгебра; Руханка; Хімія; Географія; Руханка; Історія України.

Четвер

Українська мова; Геометрія; Руханка; Всесвітня історія; Фізика; Руханка.

П'ятниця

Хімія; Англійська мова; Руханка; Біологія.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: українська мова

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: геометрія

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: біологія

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: фізика

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: історія України

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття: Онлайн-уроки для 8 класу: дивитись відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.