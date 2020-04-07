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Онлайн-уроки для 8 класу: дивитись відео занять за 7 квітня

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Відеоуроки для 8 класу за 7 квітня / Sharon McCutcheon

З 6 квітня стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходитимуть по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 8 класу за 7 квітня.

Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять.

Більше: Онлайн-уроки для школярів стартують у понеділок: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

  1. Англійська мова;
  2. Історія України;
  3. Руханка;
  4. Алгебра;
  5. Географія;
  6. Руханка.

Вівторок

  1. Українська мова;
  2. Геометрія;
  3. Руханка;
  4. Біологія;
  5. Фізика;
  6. Руханка.

Середа

  1. Англійська мова;
  2. Алгебра;
  3. Руханка;
  4. Хімія;
  5. Географія;
  6. Руханка;
  7. Історія України.

Четвер

  1. Українська мова;
  2. Геометрія;
  3. Руханка;
  4. Всесвітня історія;
  5. Фізика;
  6. Руханка.

П'ятниця

  1. Хімія;
  2. Англійська мова;
  3. Руханка;
  4. Біологія;

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: українська мова

 

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: геометрія

 

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: руханка

 

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: біологія

 

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: фізика

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття: Онлайн-уроки для 8 класу: дивитись відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Школярі Українська школа онлайн Освіта Школа Міністерство освіти та науки України
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