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Онлайн-уроки для 9 класу: дивитись відео занять за 27 квітня

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Уроки онлайн 9 клас, Україна 27.04.2020 – відео всіх уроків
Онлайн-уроки для 9 класу

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу за 27 квітня. Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" проводить заняття по буднях з 10 ранку.

Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять.

Більше Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

  1. Українська мова;
  2. Алгебра;
  3. Руханка;
  4. Англійська мова;
  5. Історія України;
  6. Руханка;
  7. Географія.

Вівторок

  1. Українська література;
  2. Геометрія;
  3. Руханка;
  4. Фізика;
  5. Історія України;
  6. Руханка;
  7. Біологія.

Середа

  1. Англійська мова;
  2. Алгебра;
  3. Руханка;
  4. Географія;
  5. Хімія;
  6. Руханка;

Четвер

  1. Українська мова;
  2. Геометрія;
  3. Руханка;
  4. Фізика;
  5. Всесвітня історія;
  6. Руханка.

П'ятниця

  1. Біологія;
  2. Українська література;
  3. Руханка;
  4. Хімія;
  5. Англійська мова;
  6. Руханка.

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: українська мова

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: алгебра

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: руханка

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: англійська мова

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: історія України

Дивіться онлайн-уроки для 9 класу: географія

Решта уроків будуть доступні на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

Попереднє заняття: Онлайн-уроки для 9 класу: дивіться відео

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Теги: Українська школа онлайн Школа Освіта
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