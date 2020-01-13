В одному з київських університетів відкрили центр розробки електромобілів

На базі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського відкрили RnD-центр. Там студенти зможуть розробляти нові моделі електробайків та електрокарів.

Зараз у центрі вже приступили до роботи над кількома проєктами зі створення новітніх транспортних засобів, пише пресслужба МОН.

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RnD-центр – це такий собі гурток, де студенти з різних напрямів навчаються співпрацювати й застосовувати теоретичні знання. А ще – отримувати додаткові бали. Надалі плануємо дати можливість студентам оформлювати свою роботу в цьому центрі як частину курсового проєкту,

– розповіла викладачка університету Оксана Юрчишин.

Планується, що винаходи запускатимуть у масове виробництво. Серед проєктів, над якими працюють студенти – багатофункціональний транспортний засіб для людей з інвалідністю.



В КПІ студенти зможуть застосувати знання на практиці / фото: МОН

Кращі студенти зможуть пройти стажування у компанії Delfast.

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Скільки студентів загалом навчається в КПІ?Загалом в київській політехніці вчаться близько 21 500 студентів.