В одному з київських університетів відкрили центр розробки електромобілів
На базі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського відкрили RnD-центр. Там студенти зможуть розробляти нові моделі електробайків та електрокарів.
Зараз у центрі вже приступили до роботи над кількома проєктами зі створення новітніх транспортних засобів, пише пресслужба МОН.
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RnD-центр – це такий собі гурток, де студенти з різних напрямів навчаються співпрацювати й застосовувати теоретичні знання. А ще – отримувати додаткові бали. Надалі плануємо дати можливість студентам оформлювати свою роботу в цьому центрі як частину курсового проєкту,
– розповіла викладачка університету Оксана Юрчишин.
Планується, що винаходи запускатимуть у масове виробництво. Серед проєктів, над якими працюють студенти – багатофункціональний транспортний засіб для людей з інвалідністю.
В КПІ студенти зможуть застосувати знання на практиці / фото: МОН
Кращі студенти зможуть пройти стажування у компанії Delfast.
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Скільки студентів загалом навчається в КПІ?Загалом в київській політехніці вчаться близько 21 500 студентів.