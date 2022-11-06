Як одягнути дитину, якщо на вулиці відключили освітлення: поради батькам
6 листопада 2022 , 13:11Читать новость на русском
Росія продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Вогор хоче залишити українців без світла й тепла.
Так, терор Росії призвів до вимушеної економії електроенергії у нашій державі. Однак проблемою є те, що діти часто ходять вулицею, коли надворі темно, а вуличне освітлення відключене.
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Як одягатися на вулицю, якщо відключили освітлення
Експерти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, як подбати про безпеку в темний час доби.
- Вдягайтесь у світлі речі. Не обов'язково у все біле. Однак світлою має бути половина одягу: куртка або штани;
- придбайте світловідбивні елементи одягу: браслет, стрічку на рюкзак або жилет. Згідно зі статистикою, світловідбивачі зменшують ризик наїзду авто вшестеро. Найкраще помітний колір – жовтий;
- потурбуйтеся про наявність світловідбивних елементів на одязі дітей. Розташовуйте їх на рівні голови, корпусу і рук дитини. Через менший зріст діти менш помітні на дорогах;
- придбайте для своїх домашніх улюбленців, що світяться, або одежину зі світловідбивними елементами.
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Як зараз триває навчання в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
- У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
- Школи Київщини після тимчасової вимушеної дистанційної роботи відновлюють навчання в очному та змішаному форматах.
- Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
- Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
- У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
- Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.
- Шкарлет зазначив, що 94% навчальних закладів України готові до опалювального сезону.