Як одягнути дитину, якщо на вулиці відключили освітлення: поради батькам

Росія продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Вогор хоче залишити українців без світла й тепла.

Так, терор Росії призвів до вимушеної економії електроенергії у нашій державі. Однак проблемою є те, що діти часто ходять вулицею, коли надворі темно, а вуличне освітлення відключене.

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Як одягатися на вулицю, якщо відключили освітлення Експерти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, як подбати про безпеку в темний час доби. Вдягайтесь у світлі речі. Не обов'язково у все біле. Однак світлою має бути половина одягу: куртка або штани;

придбайте світловідбивні елементи одягу: браслет, стрічку на рюкзак або жилет. Згідно зі статистикою, світловідбивачі зменшують ризик наїзду авто вшестеро. Найкраще помітний колір – жовтий;

потурбуйтеся про наявність світловідбивних елементів на одязі дітей. Розташовуйте їх на рівні голови, корпусу і рук дитини. Через менший зріст діти менш помітні на дорогах;

придбайте для своїх домашніх улюбленців, що світяться, або одежину зі світловідбивними елементами. Важливо Документи про освіту з'являться у "Дії": що варто знати