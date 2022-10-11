Відправили на невеликі канікули: як вчаться діти у Львові
Джерело:ЛМР
У Львові другий день поспіль триває затяжна повітряна тривога. У місті чути вибухи. Росія знову атакує Україну.
Через терор Росії навчання у закладах освіти Львова зазнало змін. Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, як вчаться діти 11 жовтня.
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Як вчаться діти у Львові 11 жовтня
Важливо, щоб батьки розуміли, що їхні діти залишаються вдома. Натомість вчителі – на робочих місцях. Якщо буде змога, вийдуть на зв'язок з учнями,
– уточнив Москаленко.
Всі позашкільні заклади, гуртки, секції у Львові також не працюють.Зверніть увагу! Львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання.
У Львові прогриміли вибухи, немає світла
Сьогодні, 11 жовтня, у Львові знову пролунали вибухи близько 12:02. О 12:08 вибухи підтвердив мер Львова Андрій Садовий.
Після вибухів у деяких районах Львова зникло світло. За словами Андрія Садового, у Львові є проблеми з електроенергією.
Обстріл також підтвердив глава Львівської ОВА Максим Козицький. За попередньою інформацією, відбувся удар по об'єкту енергетики у Львівській області.
Важливо У Львові прогриміли вибухи
Ворог другий поспіль день атакує Львів
- Російські військові атакували Львів зранку 10 жовтня під час масового обстрілу України. Унаслідок обстрілу у Львові зникло світло, а також були проблеми зі зв'язком. Через відсутність електроенергії було тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ.
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький інформував, що ворог випустив по Львівщині відразу 15 ракет. Частину з них ліквідувала ППО. Частина ракет все ж вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщини.
- Мер Андрій Садовий заявляв, що відновлення електропостачання у Львові може зайняти понад добу. Пізно ввечері 10 жовтня майже у всьому Львові відновили електропостачання.
- Станом на ранок 11 жовтня у Львові на 100% відновили постачання води та електрики, а також увесь громадський транспорт зокрема й трамваї та тролейбуси, виїхали на свої маршрути.
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