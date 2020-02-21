Виклик стрибка: небезпечна гра набуває популярності серед підлітків в Україні

Небезпечна гра "Виклик стрибка" (jump challenge) набуває популярності серед українських підлітків. Розвага прийшла з Заходу і полягає в тому, що двоє людей підсікають третю під ноги і вона падає.

Через "Виклик стрибка" в інших країнах вже є підтверджені випадки смерті. Шанувальники небезпечної гри вже з'явилися у школах Київської області, тож батьки почали бити на сполох.

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Підсікають під ноги. Якщо дитина не знає, як падати, ударяється головою. Покажіть дітям, щоб не надумали грати ні з ким у таке. І якщо хтось попросить пострибати з ними, щоб відразу відмовлялися. Багато дітей вже отримали струс і смертельні травми голови!

– пишуть батьки в соцмережах і закликають поширити повідомлення.

Як виглядає гра "Виклик стрибка": дивіться відео



Повідомлення з соцмереж про небезпечну гру

Що кажуть освітяни

Про жорстоку розвагу вже знають у Департаменті освіти Києва. Там обіцяють вжити заходів, якщо побачать школярів за таким заняттям.

Зауважимо, що одна зі смертей внаслідок цієї гри зафіксована у Бразилії: там померла школярка Емануель Медейрос. Дівчинка отримала травму голови в результаті падіння.

Що радять психологи

Щоб дитина не думала про такі ігри, її потрібно зайняти якимось позитивним захопленням, радить психологиня Ірина Костенко.

Батькам потрібно подбати, щоб дитина реально була чимось захоплена, і тоді у неї не буде часу здійснювати подібні дурниці. Коли багато зайвого часу, діти теж починають вигадувати собі розваги. Тому краще їх чимось зайняти,

– розповіла психологиня.

Вона також зауважила, що прояв жорстокості щодо однолітків – це прихований комплекс неповноцінності у підлітка.