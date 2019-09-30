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      Нова смертельна гра #Firechallenge в Україні: у Черкасах хлопчик підпалив 11-річну сестру

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      Fire challenge в Україні 2019 – у Черкасах хлопець підпалив сестру
      У Черкасах хлопчик підпалив 11-річну сестру через флешмоб / Ілюстративне фото

      В Україні серед підлітків стає популярною небезпечна гра #Firechallenge. Наслідуючи мотиви цього флешмобу, у Черкасах 10-річний хлопчик підпалив свою 11-річну сестру. Дитина з важкими опіками потрапила до лікарні.

      Інцидент трапився 28 вересня. Дівчинка потрапила до опікового відділення 1-ої міської лікарні з важкими опіками верхньої частини тулуба, розповів речник ДСНС у Черкаський області Костянтин Проценко.

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      Опіки вона отримала, коли її власноруч підпалив 10-річний брат. За попередніми даними, діти грали у гру "Підпали друга". Такий смертельно небезпечний флешмоб має назву #Firechallenge, та стає все більше популярним серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів,
      – розповів Проценко.

      За його словами, свідком події, коли хлопчик підпалив свою сестру, став випадковий перехожий. Він зміг допомогти дітям та ліквідувати полум’я, що охопило одяг та тіло дівчинки.

      На думку Проценка, найкращий спосіб вплинути на свідомість підлітків, аби вони не гралися у такі небезпечні ігри, –  "пряме включення з опікового центру". На відео вони зможуть побачити як страждають ті діти, які брали участь у таких флешмобах. Тому, це буде болюче, але необхідне усвідомлення загроз та наслідків для свого життя.


      Пост Проценка про підпал 11-річної дівчинки / скрін з фейсбука

      Що відомо про флешмоб #Firechallenge? Небезпечна гра здобула популярність близько року тому у США та Великій Британії. Суть флешмобу полягає в тому, що його учасники обливають себе горючою рідиною, а потім самотужки гасять полум'я.

      Тоді місцеві правоохоронці та ЗМІ били на сполох та закликали відмовитися від небезпечної "розваги", хоча й уникнути нещасних випадків зовсім не вдалося. 

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      Теги: Новини України Пожежа Діти і неповнолітні ДСНС Флешмоб
      Джерело: 24 канал
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