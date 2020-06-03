КМДА пропонує скасувати у 2020 році Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників, які не планують вступати до вищих навчальних закладів. Однак абітурієнтам, які планують стати студентами, ЗНО прийдеться складати відповідно до затвердженого графіку.

Кому пропонують не складати ЗНО і підсумкову атестацію

Скасувати ЗНО для випускників, які не планують вступати цього року у ВНЗ, пропонує департамент освіти Києва на підставі рішення комісії з надзвичайних ситуацій. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко на брифінгу, передає 24 канал.

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Він нагадав, що в Україні навчальний рік завершився дистанційно. Однак попереду у випускників ще ЗНО та державна підсумкова атестація. Тож влада Києва пропонує скасувати для 11-класників ДПА, а ЗНО складати не всім.

Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до українських вищих навчальних закладів, не складали ЗНО. Це ж стосується і випускників закладів професійно-технічної освіти,

– сказав Кличко.

Однак випускники, які планують вступати у ВНЗ, пройдуть Зовнішнє незалежне оцінювання відповідно до затвердженого графіку.

Скільки абітурієнтів складатимуть ЗНО в Києві

У 2020 році ЗНО в столиці планують складати 31 тисяча киян. Лише 17 тисяч з них цьогоріч закінчили школу.

Для проведення оцінювання в Києві підготували майже 7 тисяч аудиторій. Там будуть здійснювати необхідну дезінфекцію та контроль за станом тих, хто прийде на ЗНО.



Рекомендації для проведення ЗНО / Інфографіка 24 каналу