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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Эффект бумеранга: что может помешать Путину "выжить"

Грані правди 397 Читать новость на русском

США не вводили войска на территорию РФ. Вся "американская агрессия" – это лишь санкции за российское вмешательство в дела других стран. Как соседних, так и тех, что находятся на другом конце земного шара. Ничего удивительного в том, что Россия пытается притвориться жертвой. Это закономерно для любого агрессора. От рядового погромщика до целого государства.

А США вводят новые санкции против России. Если суммировать, то российскую стратегию выживания можно свести к четырем пунктам. 

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Первое. Нужно использовать все слабые места агрессора и усугублять его проблемы, пока власти не поменяются. Второе. Нужно координировать действия со всеми, кто недоволен действиями агрессора, потому что таких стран много. Третье. Нужно отказаться от идеи "нормализации отношений", потому что "норма", с точки зрения противника, предполагает безоговорочную капитуляцию. Четвертое. Нужно решать задачи выживания, искать пути обхода создаваемых нам препон. Потому что война – не время рефлексий о прошлом.

Лукьянов
Глава российского Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов

Это позиция главы российского Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова. Если успели заметить, она полностью копирует украинскую стратегию отношений с самой Россией. Эффект бумеранга во всем его великолепии. Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре. Той самой, в которой Киев вынужден жить последние четыре с половиной года. C небольшой разницей.

А вот что действительно имеет значение – так это то, что российский рецепт выживания полностью повторяет украинский. И, с большой долей вероятности, именно в таком виде будет воплощаться в жизнь. В то, что нынешние обитатели Кремля решат пойти на попятный – верится с трудом. В этом и состоит особенность авторитарных моделей.

Можно сидеть на берегу реки и ждать, пока течение пронесет мимо современников. В надежде на то, что их смоет в небытие демократическая практика переизбрания. 


Для Владимира Путина Трамп – уже четвертый

Для Владимира Путина Трамп уже четвертый. Первым был Клинтон, потом два срока Буша, и столько же у Обамы. Всегда можно уповать на то, что, если с кем-то не сложились отношения, то можно дождаться преемника. Единственное, что может этому помешать – институты. Те самые, что сохраняют преемственность политики в ключевых вопросах. Когда даже смена первого лица не приводит к ревизии принципиальных установок.

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У США такие институты есть. Конгресс и Сенат вынуждают Белый дом становиться "ястребом" в тех вопросах, где он вполне готов был остаться "голубем". В попытке отделаться от обвинений в "пророссийскости" Дональду Трампу приходится корректировать свои планы.

А есть ли такие институты у Киева – вопрос, который остается открытым.

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини Росії Новини США Новини України Відеоблоги Володимир Путін Дональд Трамп Санкції Грані правди
Джерело: 24 канал
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